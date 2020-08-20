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Новости мираПроисшествия

Мужчина похитил девушку и хотел поджечь себя у нее на глазах

Никита Брыкин

В Екатеринбурге задержан местный житель, который удерживал в квартире 25-летнюю девушку, угрожая ей ножом. Об этом пишет портал «Tagilcity».

Инцидент произошел на улице Шарташской. Мужчина стоял возле одного из домов, увидел знакомую девушку, приставил ей нож к горлу и повел ее в ее же квартиру.

Злоумышленник удерживал ее там всю ночь. При этом он облил себя горючей жидкостью, сказав, что подожжет себя. На место происшествия прибыла полиция.

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Дверь стражам порядка отрыла девушка, мужчина стоял сзади и приставил ей нож к горлу. В другой руке он держал зажигалку, грозя поджечь себя. Полицейские сумели обезвредить мужчину. Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

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