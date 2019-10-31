Мужчина обезглавил жену и тёщу

В Волгограде по подозрению в убийстве жены и тёщи задержан 38-летний мужчина. Об этом сообщил сайт СУ СК РФ по Волгоградской области.



Трупы 41-летней женщины и её 63-летней матери были обнаружены в одной из квартир жилого дома на улице Розы Люксембург в Волгограде. Также в квартире был обнаружен и задержан 38-летний родственник женщин. В отношении него возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).



По версии следствия, двойное убийство было совершено сегодня ночью. Подозреваемый жил в одной квартире с женой и тёщей. Ночью между супругами произошла ссора, в которую вмешалась пожилая женщина. Нетрезвый мужчина схватил нож и нанёс им несколько ударов по телу родственниц, а затем отчленил их головы.



О случившемся волгоградец сообщил своей знакомой. Она приехала на место и, убедившись, что мужчина говорит правду, сообщила об убийстве полиции. Пока ждали правоохранителей, подозреваемый пытался совершить самоубийство, но полицейские оказали ему медицинскую помощь. Сейчас жизни задержанного ничто не угрожает.

