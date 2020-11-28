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Мужчина обезглавил шестилетнего сына друга в Саратовской области

Никита Брыкин

В Энгельсе Саратовской области 47-летний мужчина обвиняется в убийстве шестилетнего мальчика, передает РИА Новости.

Инцидент произошел днем 20 ноября в частном доме по улице Рабочих Маевок. Отчим поручил приятелю присмотреть за ребенком, пока тот отлучился по делам, а мама мальчика находилась в лечебном учреждении.

По данным следователей, пьяный злоумышленник схватил нож и зарезал ребенка. Мальчик был обезглавлен. Мужчина взят под стражу, вину он признал.

Матери убитого мальчика потребовалась психологическая помощь, женщина после родов остается в перинатальном центре. У нее есть еще шесть детей, последнего она родила 20 ноября, причем в отношении некоторых детей ее лишили родительских прав. Женщина не имела постоянного заработка, а ее сын не состоял на учете в медучреждении и был фактически лишен права на получение медицинской помощи.

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