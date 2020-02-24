Мужчина нырнул в озеро и остался парализованным под Петербургом

Мужчина нырнул в ледяное озеро 23 февраля и остался парализованным. ЧП случилось, когда мужчина ударился головой и разорвал себе спинной мозг.

32-летний потерпевший праздновал День защитника отечества вместе с друзьями. Он был в состоянии алкогольного опьянения в момент ЧП. Мужчина решил показать свою удаль перед приятелями и заявил, что уже прыгал в ледяную воду и ранее. После этого он нырнул в водоем, ударился головой о дно и был парализован.

После инцидента пострадавшего забрали медики. Врачи не дали прогнозов по будущему состоянию здоровья пациента, сообщает РЕН ТВ.