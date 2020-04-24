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Мужчина надругался над женой брата, находившегося в командировке

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В Москве мужчина надругался над супругой брата в то время, пока родственник был в командировке. О ЧП рассказала сама потерпевшая – уроженка Кыргызстана.

Как рассказала пострадавшая, деверь надругался над ней в съемной квартире. В это время ее муж уехал в Узбекистан решать вопросы. Когда муж отсутствовал, женщина проживала в одной квартире с его братом и еще двумя приятелями.

В ночь с 8 на 9 апреля потерпевшая проснулась, потому что на ее кровать лег брат мужа. Он стал приставать к женщине, зажал ей горло, чтобы она не позвала на помощь, а затем надругался над ней. Спустя несколько минут он отстал от пострадавшей, сообщает РЕН ТВ.

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