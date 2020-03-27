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Мужчина набросился на врачей, которые госпитализировали его супругу с подозрением на COVID-19. ЧП произошло на Сахалине.

Видеоролик с места событий оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. На кадрах видно, что агрессивный гражданин накинулся на медработников, утверждая, что они разлучают его с женой. Затем он разбил стекло автомобиля скорой.

В итоге нападавший был задержан людьми в спецкостюмах. Очевидцы отмечают, что сахалинец был в нетрезвом состоянии. Ранее чета находилась на карантине несколько дней.