Мужчина изрезал шесть подростков в Забайкалье

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Задержан 24-летний житель поселка Первомайский Шилкинского района, который подозревается в убийстве подростка. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 8 июня. По предварительной информации, мужчина поссорился с группой подростков. В результате конфликта злоумышленник напал на них с ножом.

Сообщается, что скончался 16-летний подросток, еще пятеро человек госпитализированы. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Его доставили в следственные органы для принятия процессуального решения.