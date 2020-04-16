Мужчина изнасиловал девушку за долг её знакомого

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В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Его подозревают в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 14 апреля в одном из домов на улице Витебской мужчина, применив силу, изнасиловал 20-летнюю девушку. Перед этим он, требуя денежный долг со знакомого потерпевшей, насильно привёз её в квартиру, где затем изнасиловал.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время суд назначит ему меру пресечения. Стоит отметить, что этот человек ещё и находился в розыске за совершение ряда хищений.