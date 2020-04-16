Мужчина изнасиловал девушку за долг её знакомого

7info

Младенец выпил средство для отчистки труб в Подмосковье

Новости мира
Проводится проверка после того, как в Красногорске годовалая девочка выпила средство для очистки труб. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой...
Узнать больше

Выпавшему из окна мужчине выписали штраф за нарушение самоизоляции

Новости мира
Правоохранители выписали штраф мужчине, который выпал из окна в Некрасовке. Он пытался сделать селфи и едва не разбился. От смерти его спасла...
Узнать больше

Академик РАН рассказал, когда COVID-19 уйдет из России

Коронавирус
Главный инфекционист РФ, советник главы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Академик РАН Виктор Малеев сообщил, что, согласно оптимистичному сценарию, COVID-19 должен оставить Россию к...
Узнать больше
-

В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Его подозревают в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 14 апреля в одном из домов на улице Витебской мужчина, применив силу, изнасиловал 20-летнюю девушку. Перед этим он, требуя денежный долг со знакомого потерпевшей, насильно привёз её в квартиру, где затем изнасиловал. 

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время суд назначит ему меру пресечения. Стоит отметить, что этот человек ещё и находился в розыске за совершение ряда хищений.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Новости Рязани
Новым директором хоккейного клуба «Рязань» назначен Роман Дмитриевич Годес. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Контракт с предыдущим...
Узнать больше

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

В Старожиловском районе ночью сбили пешехода

Новости Рязани
В четверг, 16 апреля, в Старожиловском районе сбили пешехода. Инцидент произошёл в 22.00 на 25-м километре автодороги «Акулово-Старожилово-Пронск». Как...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 16 апреля

Новости Рязани
Представляем обзор новостей за 16 апреля. https://youtu.be/r_nsR7EiUo4 Коронавирусом в Рязанской области заразился младенец.
Узнать больше

Парад Победы перенесён

Новости мира
В 2020 году Парад Победы пройдёт не 9 мая. Об этом заявил президент России. По словам Владимира Путина, подготовку к Параду необходимо...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества

Акценты
Коронавирус стал темой номер один не только для мировых СМИ, но и для мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в своих целях, говорит...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

Акценты
РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.
Узнать больше

Марафон #МЫожидаемКВН: Дмитрий Беляев рассказал о КВНе, рыбатлоне и педагогическом прошлом

Акценты
В пятницу, 10 апреля, участником марафона Рязанской лиги Международного союза КВН #МЫожидаемКВН стал Дмитрий Беляев. Дмитрий – выпускник литфака (филфака) РГУ имени...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Родилась певица Валерия