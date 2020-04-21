Мужчина избил ребенка и угрожал убить его семью

Правоохранительные органы задержали 28-летнего жителя Клина, который подозревается в избиении 15-летнего подростка, а также угрозе убийством его семьи. Об этом пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел на улице 60 лет Комсомола. Сообщается, что злоумышленник напал школьника, после чего стал угрожать ножом ему и его родителям. Семья подростка вызвала полицию. Дебошир забаррикадировался в квартире.
Было принято решение срезать замок входной двери. В результате нарушитель был обезврежен и задержан сотрудниками полиции, возбуждены уголовные дела.
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