Мужчина избил оппонента колбасой около магазина

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Мужчина избил оппонента палкой колбасы. Инцидент случился около одного из магазинов в Киеве. Момент разборки засняли на видео.

Не установлено, что стало причиной для конфликта, однако понятно одно: купивший в магазине колбасу мужчина оказался «на коне» во время выяснения отношений. Гражданин с колбасой избил продуктом своего соперника, которому не помогло возвышение рельефа.

Однако во время схватки колбаса также капитулировала – она разломилась. Однако ее обладатель ушел с места разборки непобежденным, сообщает «Россия 24».