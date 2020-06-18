Мужчина громко пустил газы в сторону полиции и был наказан

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В Австрии правоохранители оштрафовали мужчину за неприличное поведение. Наказанный гражданин оплатил штраф в размере 500 евро.

Инцидент произошел в Вене, когда стражи порядка заметили в парке агрессивного мужчину. Когда гражданин заметил приближавшихся к лавке полицейских, он встал и издал неприличны звук, пустив газы в сторону правоохранителей.

По словам стражей порядка, мужчина совершил данный поступок осознанно, находясь очень близко от них. Кроме того, испускание газов было очень громким. В результате всего этого мужчину наказали штрафом за нарушение общественного порядка, сообщает РЕН ТВ.