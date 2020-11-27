Мужчина дважды переехал жену на автомобиле, чтобы не разводиться

В Дубенском районе Тульской области мужчина дважды переехал на автомобиле свою 36-летнюю супругу. Об этом пишет портал «MySlo».

Сообщается, что Наталья Романенко была состоятельной женщиной и обеспечивала безработного супруга Алексея, ранее неоднократно судимого. Жена даже подарила ему автомобиль, на котором впоследствии он пытался ее задавить.



Мужчина же злоупотреблял спиртным, поднимал руку на возлюбленную. Когда Наталья узнала об измене Алексея, она сразу сообщила мужу о желании развестись.

Как стало известно, 28 октября злоумышленник, управляя авто, направил его на жену. Сбив ее, он вернулся и переехал Наталью еще раз, после чего скрылся с места происшествия.В результате ей ампутировали левую ногу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Адвокат потерпевшей намерена добиться того, чтобы статью переквалифицировали на другую. По ее словам, Алексей намеренно наезжал на Наталью и целенаправленно пытался ее убить.