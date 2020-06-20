Муж зверски избил нетрезвую супругу в центре Москвы – СМИ

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В Москве полиция проводит проверку после избиения женщины на Таганской улице. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. В Сети появилось видео с места случившегося.

Отмечается, что правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего

На кадрах видно, как мужчина зверски избивает свою нетрезвую супругу. Чтобы «привести ее в чувство» он таскает женщину за волосы по земле, а также ударяет о бетонный порог одного из зданий.