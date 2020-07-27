Муж отрезал жене голову из-за развода в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото 24-летней жительницы Петербурга, обезглавленное тело которой было найдено минувшей ночью во дворе одного из домов на проспекте Художников.

По подозрению в убийстве задержан 29-летний супруг женщины. Он признался, что зарубил супругу топором, после чего расчленил тело и хотел избавиться от останков. Пара планировала развестись. Злоумышленник утверждает, что супруга собиралась забрать у него ребенка. Возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что мужчина нанес жертве не менее трех ударов топором по голове супруги. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а ее туловище выбросил из окна квартиры.