Муж из ревности убил жену-кардиолога в Москве

В понедельник, 2 марта, в квартире на юго-западе Москвы была убита врач-кардиолог Лала Оганесян. Об этом пишет Московский Комсомолец.

О случившемся в полицию сообщил сын погибшей. Он рассказал, что отец избивает мать. Спасатели прибыли на место происшествия и были вынуждены вскрывать дверь, так как мужчина запер ее изнутри.

В квартире сотрудники полиции обнаружили труп 47-летней хозяйки с ножевыми ранениями, а также ее 60-летнего мужа, который был госпитализирован после попытки суицида. По предварительной версии, причиной убийства стала ревность. Проводится проверка.