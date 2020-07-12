Москвичка умерла на собственной свадьбе от аллергии

Свадебный банкет закончился смертью невесты в одном из ресторанов Москвы. Трагедия произошла в субботу, 11 июля.

Молодожёны и их родственники праздновали свадьбу на юге Москвы, как вдруг невесте стало плохо. 25-летней девушке сразу вызвали скорую помощь. Оказалось, что у неё началась аллергическая реакция, и случился анафилактический шок. Невесте потребовалась помощь реаниматологов. Девушку спасти не спасли, она скончалась на месте торжества. Об этом сообщает РЕН ТВ.