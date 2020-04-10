Москвичка «сдала» в полицию нарушившую самоизоляцию маму

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В Москве местная жительница обратилась в полицию, сообщив о своей 66-летней матери, которая нарушила режим самоизоляции и отправилась сделать укладку. Об этом пишет «МК» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По предварительной информации, женщина сказала мужу, что пойдет выбросить мусор, а сама направилась в «подпольную» парикмахерскую. Мужчина рассказал дочери о поступке жены. Она, в свою очередь, позвонила по телефону «112» и в Роспотребнадзор. После этого маму-нарушительницу вернули к мужу на самоизоляцию.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов накрыли организаторов парикмахерских услуг.

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