Москвич устроил дебош в аптеке и отравился

Мужчина устроил дебош в аптеке. Он завладел некоторыми лекарственными препаратами, а также успел отравиться.
Как сообщает РЕН ТВ, случай произошел 14 апреля, в вечернее время суток. На Бакунинской улице 33-летний москвич учинил дебош в аптечном пункте. Он поломал имущество, а затем силой употребил корвалол и муравьиный спирт.
В итоге буйный мужчина отравился и был срочно госпитализирован. По факту случившегося ведется расследование.
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