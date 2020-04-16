Москвич устроил дебош в аптеке и отравился

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Мужчина устроил дебош в аптеке. Он завладел некоторыми лекарственными препаратами, а также успел отравиться.

Как сообщает РЕН ТВ, случай произошел 14 апреля, в вечернее время суток. На Бакунинской улице 33-летний москвич учинил дебош в аптечном пункте. Он поломал имущество, а затем силой употребил корвалол и муравьиный спирт.

В итоге буйный мужчина отравился и был срочно госпитализирован. По факту случившегося ведется расследование.