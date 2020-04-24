Москвич ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции

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В Москве местный житель одним ударом сбил с ног пенсионерку. Она, игнорируя правила соцдистанции, подошла к нему в магазине. ЧП случилось в магазине.

В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с конфликтом. При просмотре контента можно заметить, как мужчина и женщина стоят в очереди. Гражданин стоит ближе к кассе. Он замечает, что пенсионерка подошла к нему очень близко, разворачивается, а затем одним ударом сваливает женщину с ног. Растерянная потерпевшая падает сперва на полки с товарами, задевая их, а затем на пол. Продукты сваливаются на нее.

Встать женщина самостоятельно не сумела. Ей помогли другие посетители магазина. ГСУ СК России по Москве проводит проверку по факту инцидента.