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Москвич с ножом тащил девушку в туалет в метро и попал на видео

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В Москве задержан 35-летний мужчина, который подозревается в нападении на 22-летнюю девушку в метро. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео инцидента.

Инцидент произошел на станции «Краснопресненская». Сообщается, что злоумышленник приставил нож к шее жертвы и потребовал идти с ним в сторону туалета. К счастью, потерпевшую удалось отбить неравнодушным прохожим.

Подозреваемый заявил, что таким образом пытался познакомиться с девушкой. На вопрос, на что он надеялся, мужчина объяснил, что хотел общения.

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