Москвич пытался разносить обувь и чуть не лишился ноги

В Москве мужчина хотел разносить новые ботинки, но в итоге чуть не лишился конечностей, сообщает Mash.

50-летний москвич купил ботинки, которые оказались ему малы. Он решил не менять обувь, а воспользоваться народным методом увеличения размера. Мужчина пропитал обувь уксусом, надел ботинки и начал обдувать их феном. Через несколько минут нога заболела, появились отеки и пузыри.

Москвич несколько дней пытался решить проблему сам, но никакие способы не помогали. Тогда мужчина обратился в больницу. Врачи поставили диагноз — химический ожог 2-3 степени. Если бы пострадавший обратился за помощью чуть позже, то медики уже не смогли бы спасти его конечности.