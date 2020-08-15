Москвич продавал ребенка в сексуальное рабство

Стали известны детали уголовного дела в отношении 20-летнего москвича, пытавшегося продать школьницу в сексуальное рабство. Об этом пишет РЕН ТВ.

По версии следствия, злоумышленник и его подельники разработали преступный план с целью незаконного обогащения путем продажи людей для занятия проституцией.

Преступник увидел на сайте доноров объявление мужчины, который был готов заплатить хорошие деньги за интимную связь с несовершеннолетней. Банда разыскала 13-летнюю школьницу, которой пообещали быстрый заработок. Передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента.

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Молодой человек был задержан при получении 750 тысяч рублей, предназначенных за продажу девушки. Задержанный признал свою вину. Он взят под стражу.