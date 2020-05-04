Москвич поверил объявлению о раздаче денег и лишился средств

Житель Москвы стал жертвой действий мошенников, лишившись крупной суммы с банковского счета. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
По предварительной информации, мужчина увидел в одной из социальных сетей объявление якобы от банка, выпустившего его карту. В нем говорилось, что при введении данных вскоре на нее поступят бонусы в виде денег.
Наивный москвич сделал это, однако с его банковской карты было списано около 100 тысяч рублей. Ведется расследование.
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