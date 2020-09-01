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Новости мираПроисшествия

Москвич похитил девушку у жениха и увез из города

Никита Брыкин

Газете «МК» стало известно об истории похищения девушки, которая собиралась выйти замуж за возлюбленного, однако ее силой увез на Кубань ухажер.

В полицию обратился 27-летний уроженец Средней Азии. Он только что получил сообщение от своей 25-летней возлюбленной. Девушка писала, что уже сутки, как ее похитил и удерживает силой 28-летний знакомый. Мужчина хочет жениться на ней и для этого увез, несмотря на отсутствие взаимных чувств. Злоумышленник не давал жертве прохода.

Утром 28 августа, когда девушка шла мимо метро «Щелковская», мужчина подбежал к ней и, закрыв рот рукой, насильно посадил в машину. Девушка на какое-то время потеряла сознание. Придя в себя, она выяснила, что злоумышленник везет ее в Краснодарский край, чтобы там пожениться.

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Добравшись до места, он запер похищенную невесту в каком-то частном доме. К счастью, у девушки остался при себе мобильный телефон, и она смогла отправить сообщение с просьбой о помощи. На третьи сутки похититель согласился отправить несостоявшуюся невесту восвояси. По словам девушки, уже через сутки она планирует вернуться в столицу.

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