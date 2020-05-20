Москвич поджег жену на самоизоляции

Жительница Москвы стала жертвой домашнего насилия – ее муж едва не сжег ее заживо. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ. Отмечается, что мужчина не выдержал полуторамесячного нахождения с супругой в четырех стенах.
По словам тещи, мужчина увлекался наркотиками и алкоголем. Во время одной из ссор злоумышленник облил девушку спиртом и поднес горящую спичку. В результате пострадавшая получила ожоги лица, шеи, предплечий.
«Если бы не коронавирус, она и раньше бы съехала», – говорит женщина.
Отметим, что мужчина был арестован.
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