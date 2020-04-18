Москвич переоделся в форму полицейского, чтобы прогуляться

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В Москве задержали медиаменеджера, участника скандальных акций Pussy Riot Петра Верзилова за незаконное ношение полицейской формы, а также нарушение режима самоизоляции. Об этом пишет Пятый канал со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

Сообщается, что 32-летний мужчина был задержан в Хохловском переулке. Москвич находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания, игнорируя режим самоизоляции.

В отношении Верзилова составлены протоколы об административных правонарушениях.

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