Москвич изрезал ножом кассира из-за цены на пельмени

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Вечером 28 мая на Можайском шоссе в Москве между продавцом и покупателем произошел конфликт, который закончился поножовщиной. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Сообщается, что 21-летний парень приехал в торговую точку, чтобы навестить подругу, которая работает там кассиром. В какой-то момент она ушла на склад и попросила молодого человека остаться за кассой.

К кассовой зоне подошел сильно пьяный покупатель с пачкой пельменей. Он стал и стал в нецензурной форме высказывать парню, что цена на продукт слишком высока. В результате словесной перепалки оппоненты вышли на улицу, чтобы решить, кто из них прав. Покупатель достал нож и ударил молодого человека. С проникающим ранением грудной клетки он был доставлен в больницу, к счастью, врачи смогли его спасти.

Злодей поспешил скрыться. Вскоре полицейские задержали 36-летнего безработного мужчину.