Москвич избил продавца из-за мебели

Покупатель избил продавца в Москве. Причиной для нападения стало плохое качество дивана.
ЧП произошло 16 мая на Пятницкой улице. Покупатель, который приобрел пару дней назад диван, найдя его на сайте объявлений, пришел к продавцу домой и стал высказывать недовольство качеством мебели. Во время беседы началась ссора, которая закончилась избиением продавца.
В итоге потерпевший получил контузию легкой степени с эрозией роговицы левого глаза. Ведется проверка по факту ЧП, пишет РЕН ТВ.
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