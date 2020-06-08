Московский банкир прыгнул мимо бассейна на своем дне рождения

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Московский банкир угодил на операционный стол после празднования дня рождения. Именно на мероприятии в компании друзей мужчина получил серьезные травмы.

Устроив вечеринку с друзьями, банкир решил прыгнуть через окно в бассейн. Момент засняли на камеру, а сам трюк закончился фиаско и получением увечий. При просмотре можно заметить, что экономист разбежался, прыгнул в окно, пролетел и ударился о стеклянное ограждение, установленное вокруг бассейна. В воду мужчина рухнул уже вместе с обломками ограды.

Об ограждение банкир ударился подбородком, разорвал связки, получил ушиб грудной клетки, а также травмировал ноги и руки. Как сообщает Вечерняя Казань, потерпевшему имениннику пришлось перенести две операции.