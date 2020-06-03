Московские полицейские проверили свыше 100 квартир после сообщения о заложнике

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Девочка обнаружила на улице воздушный шарик с запиской о заложнике. ЧП произошло на северо-западе столице. Московские полицейским проверили множество квартир, чтобы найти потерпевшего.

Ребенок нашел записку на воздушном шарике от Зураба Актунбекова. Человек написал, что его удерживают на улице Катукова. Также стражи порядка провели проверку еще на одной улице – Кулакова. Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители проверили более ста квартир.

Автор записки так и не был найден. Проверка по факту инцидента не закончена.