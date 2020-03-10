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Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»

Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик». Всплеск подобной активности зафиксирован специалистами во второй половине 2019 года. Стать жертвами такого рода мошенничества могут, в частности, поклонники блогера Юрия Дудя.

Схема получила название в честь одного из героев сказки «Алиса в Стране чудес». Злоумышленники в соцсетях зачастую от имени звезд или с помощью поддельных роликов в новостном формате предлагают потенциальной жертве пройти опрос на брендированном сайте (например, банка или сотового оператора) за вознаграждение.

Потом клиент получает на почту уведомление о выигрыше, ведущее на сайт без логотипов. Клиент, уже доверившийся «Белому кролику», теряет бдительность и попадает в «черную нору». Эта схема особенно опасна для пострадавших, так как каждый этап по отдельности не вызывает сомнений, рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

Один из мошенников использовал для привлечения жертв видео Юрия Дудя. Он перезалил запись блогера с призывом участвовать в настоящем конкурсе, разместив под ним ссылку на сторонний сайт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Черный и не пушистый: появилась новая схема обмана «Белый кролик»

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