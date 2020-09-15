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Новости мираПроисшествия

Мошенник под видом специалиста ВШЭ изучал московских проституток

Иван Федоров
Изображение succo с сайта Pixabay

Неизвестный мужчина проводил опросы для проституток под видом специалиста ВШЭ. Поначалу все думали, что это научное исследование, а затем оказалось, что самое обычное мошенничество, сообщает Mash. 

Однажды в интернете появился опрос, который якобы проводит ВШЭ.Целью исследования было составление законопроекта о декриминализации секс-работы в России.  Форум секс-работников заинтересовался этим проектом и начал анализировать вопросы. 

Оказалось, что они не соответствовали заявленной цели. Так, у девушек спрашивали о количестве партнеров, о числе постоянных клиентов и частоте их прихода, о дополнительных услугах и их стоимости. Позже выяснилось, что автором опроса является некий Андреас Голдман. Он представился сотрудником университета и сказал, что заказчиком исследования выступило само государство. 

Но как объяснил РИА «7 новостей» специалист из высшей школы экономики, опрос появился на сайте Google Forms, а не на сайте их университета. К созданной анкете попросту прикрепили «шапку» ВШЭ, поэтому многие и подумали, что опрос принадлежит учебному заведению.

— У нас даже совсем другие формы, применяемые для различных опросов и исследований. И никакого сотрудника по имени Андреас Голдман у нас нет. Всех наших преподавателей и работников университета можно спокойно посмотреть на сайте ВУЗа, — заметил специалист из высшей школы экономики.

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