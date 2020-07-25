Морозюк прикрыла интимные места грейпфрутом на фото

Бывшая жена украинского футболиста турецкого «Ризеспора» Ирина Морозюк впечатлила подписчиков Instagram чересчур откровенным снимком. Девушка сфотографировалась в полуобнаженном виде, прикрывая интимные места половинкой цитрусового.
— Чисто для души, — написала Морозюк под фото.
Подписчики девушки по достоинству оценили фотографию. Некоторые пользователи даже предложили поместить снимок на обложку мужского журнала.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram