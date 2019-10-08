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Мордовия: мужчина убил приятеля ремнем безопасности

В Мордовии закончили расследовать уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина задушил своего приятеля в авто, использовав для этого ремень безопасности.

Убийство было совершено 29 июля 2019 года. В тот день 51-летний обвиняемый поругался со своим 32-летним приятелем. Беседа мужчин завершилась, однако старшему собеседнику такого финала было недостаточно. Мужчина направился домой к молодому знакомому.

32-летний житель Мордовии был в машине. Его друг сел в его авто и задушил хозяина машины ремнем безопасности. Труп погибшего был найден. Завели уголовное дело, которое закончилось обвинительным решением, сообщает ПГ13.

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