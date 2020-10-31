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Новости мираПроисшествия

Молодые разбойники ограбили 89-летнего ветерана труда в Алтайском крае

Никита Брыкин

Под стражу заключены мужчина и две женщины, которые за один день напали на две квартиры в городе Камень-на-Оби. Как пишет портал «Вести», одной из жертв разбойников стала 89-летняя ветеран труда и труженица тыла.

По словам до полусмерти перепугавшейся пенсионерки, налетчики ворвались в ее дом, после чего мужчина повалил старушку, женщины помчались искать ценные вещи.

«Я закричала, а он мне говорит, что убьет. И заткнул мне рот рукой. Я вспомнила, как издевались, в Белоруссии, когда жила в детстве, но те были не свои, те были действительно фашисты», — рассказала пенсионерка.

Налетчикам удалось добыть у одной бабушки 3 тысячи рублей и пять медалей, у второй — 700 рублей, две медали и ювелирное украшение. Оставшаяся сообщница разыскивается.

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Возбуждено уголовное дело по статьям 161 и 162 УК РФ — «Грабеж» и «Разбой».

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