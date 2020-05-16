Молодой сотрудник McDonald’s убил коллегу в Петербурге

В Петербурге 21-летний парень, работающий в ресторане быстрого обслуживания McDonald’s, убил свою коллегу. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на пятницу, 15 мая, в одной из квартир дома на улице Ольховая. По предварительной версии, инструктор по обучению персонала пришел в гости к 29-летнему менеджеру.
Молодые люди поссорились, и примерно в час ночи гость задушил девушку в ванной комнате. Злоумышленник сам пришел в полицию и сообщил о случившемся. Возбуждено уголовное дело.
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