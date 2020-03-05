Молодой человек открыл стрельбу из-за чебуреков под Москвой

21-летний молодой человек задержан в городе Дедовске (Московская область). Он открыл стрельбу в магазине продуктов.

По информации телеканала РЕН ТВ, ЧП случилось на Больничной улице. Парень хотел украсть пачку чебуреков, однако вора увидела работница торговой точки. Она захотела остановить его на выходе, но преступник схватил пистолет и начал стрелять.

Повезло, что никто не пострадал. Злоумышленника арестовали по горячим следам. По факту разбоя завели уголовное дело. Молодому человеку грозит тюремный срок продолжительностью до 10 лет.