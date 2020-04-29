Молодой байкер разбился насмерть об авто в ЯНАО

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Фото — @Noyabrsk112

28 апреля в Губкинском (ЯНАО) разбился насмерть 28-летний мотоциклист. Мужчина на своем байке Yamaha ехал с огромной скоростью по проспекту Мира и протаранил поворачивающий налево Nissan.

В результате жесткого столкновения хозяин байка умер на месте. Известно, что мотоциклист не имел прав на управление двухколесным транспортом. Кроме того, само средство передвижения зарегистрировано не было.

Уточняется, что виновник аварии поворачивал в жилую зону и погибшего не пропустил, потому что не сумел его увидеть. Мотоцикл двигался на огромной скорости, сообщает Красный Север.

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