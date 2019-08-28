Молниеносная реакция: Велосипедист едва не сбил маленькую девочку на соревнованиях в Подмосковье

В Московской области прошли соревнования для любителей велоспорта. Во время гонки едва не случилось ЧП.

Очевидцы засняли на камеру момент падения одного из велосипедистов. Ролик появился на странице паблика «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. При просмотре кадров можно заметить, как два велосипедиста едут рядом по проезжей части. В это время на тротуаре около взрослых, сидящих на лавочке, стоит маленькая девочка. Подъезжая к зрителям, один из велогонщиков теряет равновесие, падает с велосипеда и вместе со своим железным конем летит на полной скорости в малышку. Уже находясь в воздухе мужчина успевает сгруппироваться, удачно приземлиться и обхватить руками ребенка, поймав его и предотвратив жесткое падение.

В Сети молниеносная реакция велосипедиста вызвала восхищение. Люди остались в восторге от поступка падающего спортсмена.