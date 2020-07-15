«Мой труп будет лежать в Неве»: историк-потрошитель заявил об угрозах

В ходе очередного заседания по убийству аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко главный подозреваемый, историк Олег Соколов, заявил, что до убийства его довела травля со стороны коллеги Евгения Понасенкова. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что в октябре прошлого года Соколов проиграл ему суд. Тогда Понасенков, который также является специалистом по наполеоновской эпохе, обвинил историка в плагиате.

«Было сказано о зверском избиении моей бывшей. Это чудовищная клевета, которая распространялась моими врагами», – заявил Соколов.

По его словам, некие люди «сознательно ломали его жизнь с Анастасией».

«Они взламывали почту Насти, расписывали парадную, угрожали, обещали, что мой труп будет лежать в Неве», – уточнил историк.

Напомним, что 7 ноября прошлого года в Петербурге произошло резонансное убийство. В рюкзаке Соколова нашли отрубленные женские руки и пистолет. В квартире доцента нашли расчлененное тело аспирантки.