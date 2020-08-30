Модель популярного бренда порадовала фанатов снимком с голой грудью

Модель популярной марки Fashion Nova Паулин Танто устроила откровенную фотосессию и выложила ее в Инстаграме. Девушка позировала на фото с оголенной грудью.

25-летняя красотка стояла спиной к фотографу в зеленом купальнике. Она прикрыла голую грудь рукой. На ней были надеты зеленые стринги в качестве бикини, а также соломенная шляпка.

«Хочу остаться здесь навсегда», — написала Танто.

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Поклонники восхитились внешним видом Танто и написали об этом в комментариях. Они написали множество хвалебных комментариев, отметив сексуальность модели, сообщает Лента.