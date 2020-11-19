Многодетным семьям дадут 450 тыс. на стройку и ремонт жилья

С 2021 года многодетные россияне смогут тратить госсубсидию в сумме 450 тыс. рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Как выяснили «Известия», такой законопроект Госдума рассмотрит в декабре.
Его авторы поясняют, что сегодня многодетные семьи имеют право только на погашение ипотечного кредита на покупку недвижимости. Новые меры, по их мнению, будут способствовать улучшению жилищных условий, а также послужат импульсом для индивидуального жилищного строительства. Законопроект поддерживает правительство и большинство фракций нижней палаты парламента.
По его словам, изначально законопроектом предлагалось разрешить использовать эту сумму только на строительство, но комитет считает важным, также предоставить гражданам возможность тратить эти деньги на ремонт.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Третий не лишний: многодетным дадут 450 тыс. на стройку и ремонт жилья