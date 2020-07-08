Многодетная мать посадила ребёнка за руль машины и засняла это на видео

Во Владимирской области многодетная 32-летняя мать посадила за руль своей машины маленького сына и сняла покатушки на видео. Она делала контент для публикации в соцсетях.
Многодетная мама похвалилась видеороликом в Инстаграме. После этого пользователи Сети отправили контент в СМИ, пожаловавшись на женщину.
Она же отнеслась к своему поступку спокойно, заметив, что это «удобно», когда тебя везёт твой сын. При этом в машине с матерью и ребёнком были ещё двое детей, сообщает РЕН ТВ.
В полиции уже знают об инциденте. Проверка по факту случившегося уже проведена. Нарушительницы нашли и выписали ей штрафы. По данным стражей порядка, многодетная мать раскаялась в совершенном.
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