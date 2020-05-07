Младенец управлял машиной и попал на видео в Приморье

В Пожарском районе Приморья оштрафованы родители, которые посадили за руль автомобиля полуторагодовалую девочку. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону. Появилось видео инцидента.
Сообщается, что дочка сидела на коленях отца и якобы управляла машиной. В это время мама снимала это на камеру.
Отметим, что взрослых оштрафовали на четыре тысячи рублей за нарушение ПДД, а именно отца за нарушение правил перевозки детей, а мать а – за то, что отвлекала водителя во время движения.
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