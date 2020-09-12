Мишустин выделил на пособия по безработице еще 35,3 млрд рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 35,3 млрд рублей на пособия по безработице, сообщает пресс-служба ведомства.

До 31 августа на это уже было потрачено 109,4 млрд рублей, а это более 83% от средств, предусмотренных бюджетом. Органом, контролирующим эффективность расходования средств, выступит Роструд. До 1 февраля 2020 года ведомство обязано предоставить доклад о своей работе правительству.

Данное распоряжение, как считают в правительстве, позволит людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, регулярно получать финансовую помощь. В настоящее время размер выплат варьируется от 1 500 рублей до 12 130 рублей.