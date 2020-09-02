Мишустин выделил более 34 млрд. рублей на выплаты пособий для детей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд рублей на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Дополнительное финансирование обусловлено ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. В настоящее время в России таких несовершеннолетних насчитывается уже более 3 млн человек.

С 1 января 2020 года указом президента РФ введены ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет. С 1 июня выплаты начали получать семьи с низкими доходами. Размер такого пособия составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, а это примерно 5 500 рублей в месяц.

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Оформить выплату можно через портал госуслуг, в органах соцзащиты или МФЦ.