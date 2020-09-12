Миру предрекли глобальную нищету

Если верить докладу ООН, то в скором времени уровень нищеты будет только расти. Еще 176 млн человек могут стать бедными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Специалист по бедности в ООН Оливье де Схуттер заметил, что экономические последствия пандемии Covid-19 — совершенно небывалые для мирного времени. Похожая ситуация была только в 1930-х годах во времена Великой депрессии.

Основная причина бедности во многих странах — плохо работающая социальная поддержка от государства. Поэтому Оливье де Схуттер призвал мировых лидеров серьезнее отнестись к ситуации и предпринять более решительные шаги в этом вопросе.