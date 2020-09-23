Мир совсем скоро ждет сильнейшая магнитная буря

Ученые рассказали, что в конце месяца Землю ждет сильнейшая магнитная буря. Об этом сообщает LIFE, опираясь на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитная буря будет длится несколько дней: с 26 по 28 сентября. Но ее пик придется на воскресенье, 27 сентября.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, ученые выдвинули несколько простых советов. Во-первых, нужно хорошо выспаться. Во-вторых, не стоит переедать. В третьих, в это время следует избегать жирной и вредной пищи. Также нельзя упореблять алкогольные напитки, а вместо кофе лучше пить травяные чаи.