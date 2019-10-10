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Минздрав предложил решить кадровый дефицит с помощью мигрантов

Кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%. Это следует из данных Минтруда и Минздрава.

Для решения проблемы дефицита кадров ведомства готовы привлечь медиков из-за рубежа, которым планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке.

Ранее Минтруд выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения гражданства.

«Проект приказа Минтруда способствует привлечению в Россию медработников из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию», — пояснили в Минздраве.

В Минтруде уточнили, что в случае возникновения конкуренции за место врача среди зарубежных и российских граждан список профессий будет корректироваться в оперативном порядке.

По данным Минздрава, только поликлиники испытывают дефицит более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер и других представителей среднего персонала.

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди заявил «Известиям», что сегодня в России не хватает около 4 тыс. онкологов.

Замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»: Не местный анамнез: мигранты помогут решить кадровый вопрос в медицине

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