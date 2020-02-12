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Минтранс предложил запретить убийцам и насильникам работать в такси

Минтранс разработал проект закона, запрещающего людям, судимым за убийства, сексуальные преступления и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта. В ведомстве заявили, что такие ограничения необходимы для безопасности пассажиров.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства РФ, в июле документ планируется внести в комиссию по законопроектной деятельности, а в октябре — в Государственную думу.

Сейчас для людей с непогашенной судимостью также существует ряд ограничений. Им запрещено занимать должности на госслужбе и в правоохранительных структурах, вести педагогическую деятельность, работать адвокатами и руководить предприятиями финансового сектора, а также заниматься авиационной безопасностью, охраной и частным розыском.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Такси не везёт: бывшим насильникам и убийцам запретят садиться за руль

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